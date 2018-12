La Guardia Costiera ha scoperto un mercato del pesce scaduto (anche nel 2010)

Guardia Costiera Pesce scaduto

C'era anche pesce scaduto addirittura nel 2010, spacchettato, rietichettato e pronto per essere venduto a ignari consumatori in vista delle festività di Natale o di Capodanno. La Guardia costiera l'ha intercettato e sequestrato in depositi di Bisceglie, in Puglia. In un altro caso era pesce scaduto nel 2013, scoperto in depositi siciliani, a Sciacca, Porto Empedocle, Palermo. Sono due dei numerosi episodi di frode alimentare scoperti nel corso di una complessa operazione, nome in codice "Confine illegale", condotta in tutta Italia dal Comando generale delle Capitanerie di porto e Guardia costiera e illustrata oggi pomeriggio con una conferenza stampa tenuta a bordo della nave d'altura "Gregoretti" della Guardia costiera ormeggiata nel porto di Civitavecchia.

A bordo, in vista su alcuni cassoni, una minima parte del pesce sequestrato. Operazione che complessivamente ha portato al sequestro di oltre 80 tonnellate di prodotto ittico, di 290 attrezzi da pesca, a 562 procedimenti di sequestro, 44 sanzioni penali, 702 sanzioni amministrative, alla chiusura di 5 esercizi commerciali e a sanzioni per 1,4 milioni di euro.

L'operazione è ancora in corso, con il coinvolgimento di oltre 5 mila tra uomini e donne della Guardia Costiera e con l'impiego di mezzi aeronavali come appunto Nave Gregoretti, unità specializzata nell'attività di contrasto alla pesca illegale. Il dispositivo operativo messo in campo a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - che si articola attraverso i Centri di Controllo Area Pesca distribuiti capillarmente nei 15 Comandi regionali - ha portato anche a 7 ordinanze di custodia cautelare a Taranto. I controlli sono stati eseguiti su tutto il territorio nazionale, sia lungo le coste che nell'entroterra, in grandi città come Milano e Pavia.

Nell'intero 2018 sono state oltre 120 mila le verifiche, sia in mare che lungo la filiera commerciale del pesce, da parte della Guardia costiera, con oltre 5.600 sanzioni tra amministrative e penali per un importo di circa 11,5 milioni di euro ed il sequestro di oltre 400 tonnellate di prodotto proveniente, per un terzo, da piattaforme logistiche e centri all'ingrosso che commerciano principalmente prodotto non nazionale.

