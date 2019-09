Le polemiche sul video-testamento di Nadia Toffa alle Iene

Facebook Nadia Toffa

Martedì sera tornano Le Iene e lo fanno nel ricordo di Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice del programma scomparsa soli 40 anni, il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia. “Quest’anno per noi niente sarà più come prima. Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso”, si legge sulle pagine social e sul sito della trasmissione. Il servizio è una sorta di video testamento di colei che ha sempre considerato Le Iene la sua casa.

Come riporta il Corriere della Sera da un racconto dell’ideatore Davide Parenti, Nadia Toffa aveva chiesto alla redazione di realizzare un video nel dicembre del 2018, per raccontare l'anno difficile appena trascorso. Toffa chiese all'autore della trasmissione Giorgio Romiti di andare a casa sua con una telecamera. Nella clip, si vede Nadia Toffa seduta nella cucina di casa sua, con i capelli corti, spettinati, un sorriso vitale, che ripercorre gli ultimi mesi vissuti e guarda avanti: “La sorpresa è che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Vorrei che tu mi aiutassi a filmare questi incontri”, dice la giornalista.

Il perché lo spiega lei stessa: “In questo ultimo anno sono cambiata tantissimo, non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”.

Poi, riporta Il Fatto Quotidiano, la lista delle persone con cui vuole parlare: “Mia madre Margherita, persona meravigliosa, mi spiace più per lei che per me; Max che sarà con noi alla chemio; due mie compagne di liceo classico, Margherita e Francesca; un mio amico di Brescia, Tommaso; il mio boss Davide Parenti. Poi la mia amica Sara, la mia nonna Maria donna tutto d’un pezzo; la mia nipotina Alice (sono orgogliosa perché mi assomiglia un sacco).

E Silvio Berlusconi: non l’ho mai conosciuto ma avrei tante curiosità da chiedergli. Provo molta gratitudine per lui, ha fatto partire l’elicottero per me per farmi portare subito al San Raffaele quando sono stata male a Trieste. Gli direi: ‘Io non l’ho mai votata, non sono la migliore conduttrice di Mediaset, perché mi vuole bene?’ La tragedia ti sbatte in faccia la verità, chi ti ama. E tutto è più chiaro. E capisci che gli amici veri non ti mollano”.

Inizialmente Davide Parenti non voleva mandare in onda il video, tanto che allo stesso quotidiano di via Solferino aveva detto che la clip non sarebbe andata in onda nella prima puntata: "Non è ancora il momento di mandarlo in onda, vedremo più avanti". Poche ore dopo attraverso un comunicato stampa Le Iene hanno ufficializzato la messa in onda nella prima puntata stagionale condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band a supporto.

Anna Stella/Agf Nadia Toffa

La decisione non è stata apprezzata da tutti, con una parte del web scatenato che accusa Le Iene di speculare sulla morte della collega. “La notizia che #LeIene utilizzeranno i filmati degli ultimi momenti di vita di #NadiaToffa per fare ascolti mi fa venire i brividi”, è il commento che racchiude un po’ tutte le critiche su Twitter. “Tutto pur di aver ascolti #NadiaToffa perché i guardoni si sentano al sicuro. come quando contano le macchie di sangue del morto sul raccordo anulare”.

Ma molti lodano l’iniziativa dei colleghi. "#NadiaToffa, ha lavorato fino all’ultimo perché l’aiutava a tenersi su, a non abbattersi. Ha continuato anche quando i suoi colleghi erano più straziati di lei. Proprio per questo, credo sia giusto mandare in onda il suo lavoro. Lei avrebbe voluto così #leiene". “Gli sciacalli non sono @redazioneiene che vogliono tributare @NadiaToffa nella trasmissione che le ha donato popolarità ma voi che li criticate per questo!”, gli fa eco un altro utente. “Non state capendo proprio niente - risponde ai commenti un altro utente - Questo video che manderanno in onda domani è stato voluto da #NadiaToffa per lasciare un ultimo messaggio. Non è una cosa fatta da Le Iene, lei ha chiamato affinché venissero a riprenderla sul finire del 2018 per lasciare un ultimo messaggio”.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.