È già morta la prima pianta germogliata sulla Luna

(Afp) La Terra vista dalla Luna

È già morta, nel giro di 24 ore, la prima pianta germogliata sulla Luna. Secondo il Guardian è stata uccisa dalle gelide temperature notturne, arrivate a circa -170 gradi. Il primo 'germoglio lunare', nato da un seme di cotone piantato dall'Agenzia spaziale cinese con una sonda, sfruttava la luce solare grazie ad un piccolo tubo collegato alla sua mini serra.

Xie Gengxin, professore dell'università di Chongqinq, che ha progettato l'esperimento, aveva previsto questa breve durata, indicando che il germoglio non sarebbe sopravvissuto alla notte lunare. Ma il lander Cheng'e 4, che ha portato in semi in orbita, non demorde, andando proseguendo la sua avventura per aiutare le future missioni di coltivazione lunare.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.