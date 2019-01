Migranti sulla Sea Watch rifiutano cibo. Comunità  pronta a ospitare i 49 in Germania e Olanda

"Siamo pronti ad accogliere nelle nostre case famiglia in Germania e Olanda alcune famiglie di migranti salvate dalle navi Sea Watch e Sea Eye". E' quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, riferendosi ai 49 migranti a bordo della Sea Watch 3 e Sea Eye, le navi umanitarie che da giorni sono in attesa di sbarcare in qualche porto. "Ci uniamo - continua - all'accorato appello di Papa Francesco affinchè i leader europei dimostrino concreta solidarietà".

Intanto a bordo della Sea Watch si registrano episodi di persone che rifiutano il cibo. "Non possiamo credere che tutto questo stia accadendo a poche miglia dalle coste europee" afferma via tweet la ong tedesca sottolineando che lo "stato psicologico e di salute" dei migranti tratti in salvo potrebbe "peggiorare sensibilmente". Al momento le persone che evitano il sostentamento sono almeno tre ricordano dalla ong.

