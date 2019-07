Hotspot di Lampedusa al collasso: i migranti ospitati sono oltre il doppio della capienza

Alberto Pizzoli/Afp L'hot spot di Lampedusa

È al collasso l'hotspot di Lampedusa dove nella notte sono giunti i 46 di nave Alex di Mediterranea. Rispetto a una capienza di 97 persone, spiega il sindaco Totò Martello, i migranti presenti superano il numero di 200, conseguenza dei mini sbarchi che si susseguono sull'isola. "Dovrebbero restare 24-48 ore secondo le norme - accusa - ma restano a lungo. Non si capisce se abbiano trasformato il centro in ben altro... Ce lo spieghino".

"Il malessere nell'isola? Colpa di Salvini che fa diventare un caso eccezionale lo sbarco di piccoli gruppi ogni volta che c'è di mezzo una Ong. In questo modo fa crescere all'esterno la sensazione che siamo sotto assedio e qui da noi monta la tensione per il clima ingiustificato che si crea". Lo ha detto all'Agi Martello. "Qui gli sbarchi non si sono mai fermati, altro che porti chiusi - aggiunge - la gente è sempre stata accogliente, ma vuole normalità, non tensioni che generano timori e insofferenza".

