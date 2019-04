Migranti: ok a sbarco dalla nave Ong di due bimbi e delle mamme

FEDERICO SCOPPA / AFP

Un migrante a bordo della Sea Watch

Via libera allo sbarco di quattro persone dalla nave "Alan Kurdi" da ieri al largo di Lampedusa, appena fuori delle acque territoriali italiane: si tratta dei più vulnerabili del gruppo dei 64 migranti a bordo del natante della ong tedesca Sea Eye, i due bimbi di 11 mesi e di sei anni e delle due mamme, anche in considerazione delle cattive condizioni meteo. Secondo un accordo, dopo l'approdo nell'isola, dovrebbero essere condotti in Germania.

