Migranti, Papa: unica risposta sensata è solidarietà

Nuovo appello di Papa Francesco all'accoglienza dei migranti. "Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l’unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia; una riposta che non fa troppi calcoli, ma esige un’equa divisione delle responsabilità, un’onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata", ha detto il Papa nella messa celebrata a San Pietro per i migranti morti nel Mediterraneo. Per Francesco, "politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate; che prevede soluzioni adatte a garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti; che sa guardare al bene del proprio Paese tenendo conto di quello degli altri Paesi, in un mondo sempre più interconnesso".

