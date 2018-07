Migranti: monito del Papa alla comunità internazionale "Rispetto per la dignità di tutti"

Monito del Papa sull'immigrazione. "Cari fratelli e sorelle - ha detto Bergoglio dopo l'Angelus in Piazza San Pietro - sono giunte in queste ultime settimane drammatiche notizie di naufragi di barconi carichi di migranti nel Mediterraneo. Esprimo il mio dolore per queste tragedie ed assicuro la mia preghiera. Rivolgo un accorato appello alla Comunità internazionale perchè agisca con decisione e prontezza, per evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi operando con giustizia per assicurare il rispetto dei diritti e la dignità di tutti".

