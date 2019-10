Migranti: si rovescia barca con 50 persone. Recuperati 9 corpi, 22 finora i salvati

GUILLAUME PINON / NURPHOTO Migranti recuperati nel Mediterraneo, immagine d'archivio

Naufragio al largo di Lampedusa. Sono 22 le persone salvate la notte scorsa dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza in un'operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto: a bordo dell'imbarcazione, ribaltatasi durante l'intervento per le cattive condizioni meteo e lo spostamento repentino dei migranti, viaggiavano - secondo le prime segnalazioni - in 50.

Sono nove i corpi dei migranti recuperati, vittime del naufragio di questa notte a largo di Lampedusa. Oltre ai due corpi rinvenuti nell'immediatezza dei soccorsi, altri sette corpi privi di vita sono stati recuperati questa mattina da due motovedette della Guardia costiera, dopo essere stati avvistati da un elicottero della Guardia costiera impegnato nell'attività di ricerca. L'attività di ricerca dei dispersi prosegue. Ventidue i migranti tratti in salvo.

"Questa notte è stato un disastro a Lampedusa. C'erano addirittura gli elicotteri con le entrate e le uscite della Guardia Costiera, Marina Militare, con decine di migranti arrivati e altre decine in arrivo. Non si può andare avanti così". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Trieste a margine di un incontro in Questura. "Il governo italiano - ha aggiunto - in un mese ha vanificato il lavoro di un anno e mezzo e gli scafisti sono gli unici che stanno festeggiando. Spero che a Roma qualcuno si renda conto del disastro di aver triplicato gli sbarchi".

