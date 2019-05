Migranti: Procura Agrigento, convalida sequestro nave Sea Watch

Salvatore Cavalli / AGF

La Sea Watch 3

​Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, ha convalidato il sequestro della nave 'Sea Watch 3'. Il provvedimento è stato notificato all'unico indagato, il comandante Arturo Centore, appena approdato a Licata.

Ieri era scattato il sequestro probatorio. Il comandante è stato convocato per domani alle 12 in procura dove sarà interrogato dall'Aggiunto Salvatore Vella che, insieme al capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e al pm Alessandra Russo, sta coordinando l'indagine. Centore, che sarà assistito dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare gli si contesta di "avere trasportato illegalmente in Italia 65 extracomunitari soccorsi in acque libiche".

