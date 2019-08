Il meteorite che ha lasciato una lunga scia luminosa avvistata in Sardegna

Twitter Meteorite nel cielo della Sardegna

I più romantici hanno pensato a una sella cadente e hanno espresso un desiderio. I più ansiosi a un razzo di segnalazione, sparato in cielo da qualcuno in difficoltà. La scienza parla invece di un meteorite metallico del peso di un chilo che il contatto con l'atmosfera ha reso incandescente e luminosissimo. Ieri sera poco dopo le 22,30 in centinaia in Sardegna e in Spagna hanno visto la scia tracciata dall'oggetto arrivato dallo spazio.

Probabilmente, si legge sul sito dell'Unione Sarda che dà la notizia, il meteorite è caduto in mare tra l'isola e le Baleari. Moltissimi i messaggi sui social e le segnalazioni arrivate anche ai vigili del fuoco. L'astrofisico Manuel Floris spiega al quotidiano: "Dovrebbe trattarsi di un frammento metallico abbastanza piccolo. Non è facile conoscere le sue dimensioni precise ma è probabile che non pesasse più di un chilo. Se, come risulta dai racconti fatti sui social network, è stato notato anche a Barcellona, è molto probabile che sia caduto in un tratto tra il mar di Sardegna e le isole Baleari".

