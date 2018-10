Meteo: da lunedì arriva il freddo sull'Italia, temperature giù di 8-10 gradi

Dopo le temperature miti di questo ottobre, da lunedì 22 sull'Italia un calo drastico dei valori medi con i venti freddi che porteranno fino a 8-10 gradi i meno. Nella giornata di lunedì una perturbazione arriverà sul Tirreno e da lì porterà maltempo sulle regioni del medio Adriatico, in particolare Abruzzo e Molise, e su quelle meridionali, con rovesci e temporali localmente forti. Sono previste piogge isolate anche sul basso Lazio. Nell'Appennino centrale in mattinata scenderà anche la neve. In generale le temperature saranno inferiori rispetto alle medie stagionali.

Per la giornata di martedì il maltempo si sposterà più a sud, scivolando sullo Ionio e portando instabilità anche su Calabria e Sicilia. In compenso le temperature torneranno a salire e in molte zone del Paese sono attesi valori nella norma o leggermente al di sopra.

