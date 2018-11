Padre incendia casa nel Mantovano, muore il  figlio 11enne

PAOLO MANZO / NURPHOTO carabinieri (Afp)

Un uomo ha incendiato la propria casa a Sabbioneta, nel Mantovano. Nell'abitazione al momento del fatto erano presenti la moglie e il figlio di 11 anni, che è stato portato gravissimo in rianimazione in ospedale, dopo essere stato soccorso in stato di arresto cardiaco, ed è morto. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polstrada in un bar di Casal Maggiore, in provincia di Cremona, e si trova ora in stato di fermo. Il cuore del bambino si è fermato appena dopo il ricovero all'ospedale di Oglio Po. L'uomo avrebbe ricevuto 4 giorni fa la notifica del divieto ad avvicinarsi alla casa della ex moglie, emesso dal gip di Mantova. I Carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.

