Maltempo: acqua alta record a Venezia, vaporetti fermi

Il maltempo e i forti venti di scirocco hanno portato come previsto a un livello record di acqua alta a Venezia. Confermati alle 15 i 160 centimetri di altezza che erano stati previsti del Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia. Una punta massima che si traduce nel 70% dei percorsi pedonali allagati. Sempre a causa dell'elevato livello della marea è stato interrotto anche il servizio di trasporto pubblico con vaporetto dell'Actv; restano attivi solo i collegamenti con le isole. Gli ultimi vaporetti in funzione stanno recuperando i passeggeri in attesa negli imbarcaderi. Piazza San Marco e' stata chiusa per motivi di sicurezza.

