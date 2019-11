La valanga di medie dimensioni che questa mattina in Val Martello in Alto Adige ha trascinato verso alcune case, neve e alberi, non ha ferito nessuna persona. Ad affermarlo e' stato il sindaco di Martello, Georg Altstaetter raggiunto Rai Suedtirol. Diverse case sono state leggermente danneggiate. La strada provinciale 2 della Val Martello e' interrotta all'abitato di Morter.

