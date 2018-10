Maltempo: Toti, chiederemo in Liguria lo stato di calamità 

“Domani mattina riuniremo la giunta regionale per formalizzare la richiesta dello stato di calamità naturale già concordata con il governo e con il capo nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, che nel pomeriggio sarà a Genova, intorno alle 17". Lo ha annunciato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, durante un sopralluogo a Rapallo, tra le città più colpite dalla violenta mareggiata. "E’ stata sicuramente una delle notti più difficili che la Liguria abbia vissuto negli ultimi anni" ha detto Toti, spiegando che con Borrelli "sorvoleremo la Liguria per una prima stima dei danni e per concordare gli interventi più urgenti. La situazione è evidentemente abbastanza caotica e la conta dei danni difficilissima".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it