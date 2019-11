Il maltempo flagella l'Italia. Ed è in arrivo la piena sul delta del Po

MARCO BERTORELLO / AFP





Fiume Po in piena, Torino - immagine d'archivio

Non dà tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando il Nord-ovest dell'Italia, soprattutto Liguria e Piemonte, in attesa della piena del Po attesa per questa mattina a Torino e nel Delta del fiume. La notte è stata particolarmente difficile nel Savonese: ad Albisola Superiore il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti e ci sono numerosi sfollati. Alcune frane hanno isolata la frazione di Ellera.



In tre ore, nel Savonese sono caduti 100 millimetri di pioggia, da inizio ottobre quasi un metro e 70 centimetri d'acqua. A Genova, in Valpolcevera, a Genova, sono allagati sottopassi, cantine e negozi.



In totale, in Liguria ci sono 85 sfollati. La regione è ancora in allerta rossa, fino alle 12 a Genova e fino alle 15 nelle province di Savona e Imperia.



Allerta in Calabria e Piemonte

Allerta rossa anche in Calabria e in Piemonte e occhi puntati sul delta del Po, dove è attesa la piena. A Torino il Po è vicino alla piena e il culmine atteso per oggi alle 12 ma con un livello considerato decisamente inferiore alla piena del 2016. Le aree a maggior rischio di esondazione "sono monitorate e presidiate costantemente dagli agenti di Polizia municipale e da diverse squadre di volontari di Protezione civile".

Nell'Alessandrino sono 81 le persone evacuate per precauzione e centinaia di abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica, nella val Lemme, nell'Acquese, nel Novese e nell'Ovadese. Ad Acqui Terme evacuata la caserma della polizia stradale. Il colmo della piena del Tanaro è previsto nella tarda mattina di oggi, mentre la portata della Bormida è in calo. Nella provincia di Asti chiuse diverse strade provinciali per i pericoli dovuti a smottamenti, allagamenti e usura del manto stradale.

Una mareggiata chiude il centro di Celle Ligure

I disagi maggiori, però, si concentrano nel Ponente ligure, in particolare tra Savona e Val Bormida. A Celle Ligure la mareggiata ha costretto a chiudere il centro del paese. Tra Altare e Mallare ci sono 14 sfollati, tra i quali due disabili, a causa di una frana che minaccia le loro abitazione.



Sulla A10 Genova-Ventimiglia, a causa delle incessanti piogge, ci sono stati nella notte due smottamenti al di sopra di un muro di controripa che hanno portato alla chiusura dell'autostrada tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova e del tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia.

In provincia di Genova, nel Comune di Sant'Olcese, nove persone sono state sfollate per uno smottamento boschivo che si è avvicinato alle abitazioni.



"Non abbassiamo la guardia. Forza Liguria!", ha scritto su Facebook il presidente della Regione, Giovanni Toti.

