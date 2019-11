E' allerta rossa in Liguria, record di pioggia e allagamenti a Genova

Davide Gentile / AGF

Genova, pioggia

Allerta rossa per il maltempo nel centro e nel ponente della Liguria dove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente. Su Genova sono caduti 193 millimetri di pioggia in tre ore sono esondati i rii Ruscarolo e Fegino, in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi.

Numerose strade del capoluogo ligure sono state chiuse al traffico per gli allagamenti e la protezione civile ha invitato i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per liberare automobilisti dai sottopassi allagati dal nubifragio particolarmente intenso tra le 2 e le 4 di notte, tra cui quello di Brin. Allagamenti sono segnalati anche a Teglia e Rivarolo.

Secondo quanto riferisce la protezione civile regionale, 19 persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via Rivarolo e a Teglia, ma hanno gia' trovato sistemazione autonoma; 4 palazzine(120 persone) in corso Perrone sono isolate a causa di allagamenti e una frana.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it