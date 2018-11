Maltempo: per i 9 morti di Casteldaccia si indaga per disastro e omicidio colposi

Afp La villa di Casteldaccia travolta dalla piena

"Indaghiamo per disastro colposo e omicidio colposo. Siamo nelle primissime fasi delle indagini e nei prossimi giorni, quindi, potrebbero esserci degli aggiornamenti. Al momento si procede contro ignoti. "Lo dice all'AGI il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, che indaga sulla tragedia del maltempo in provincia di Palermo, che ha distrutto due famiglie, tra loro imparentate, a Casteldaccia. Nove i morti nella villa travolta dal fiume Milicia in piena: la casa, presa in affitto, era abusiva, come molti degli immobili lungo il tracciato del corso d'acqua. "L'abusivismo è il principale colpevole e lo sottolineo", aggiunge il magistrato.

