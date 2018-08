Maltempo: allagamenti e rami caduti, a Roma numerose strade chiuse

Dopo la pioggia abbondante, mista a grandine, che si è abbattuta sulla capitale nel primo pomeriggio, sono numerose le chiusure stradali dovute ad alberi o rami caduti e alle vie che si sono allagate. In via precauzionale sono state temporaneamente chiuse via Attilio Regolo e via dei Gracchi, in Prati, entrambe per la presenza di alberi sulla carreggiata; via Filippo Civinini, altezza piazza Euclide, ai Parioli, causa allagamento; passeggiata di Ripetta, altezza via Angelo Brunetti, per alberi sulla carreggiata, così come il sottopasso di lungotevere Michelangelo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it