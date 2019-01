Malpensa:rintracciato nella notte egiziano in fuga 

GIUSEPPE CACACE / AFP

La pista dell'aeroporto di Malpensa

È stato rintracciato nella notte l’egiziano di 30 anni fuggito ieri sera dall’aeroporto di Malpensa mentre stava per subire un respingimento. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, l'uomo è stato individuato dai carabinieri nel comune di Samarate (Varese) non lontano dallo scalo: "non è ferito e nelle prossime ore verrà allontanato dall’Italia".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.