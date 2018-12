Mafia: operazione "Cupola 2.0", preso capo "famiglia" Bolognetta

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Stefano Polizzi, 63 anni, indicato come capo della famiglia mafiosa di Bolognetta. L’uomo - tra i destinatari dei fermi disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ieri ha azzerato la “Cupola 2.0”, è stato rintracciato questa notte. L’accusa nei suoi confronti è di partecipazione all’associazione mafiosa con l’aggravante delle funzioni direttive, che avrebbe espletato mantenendo il controllo sul territorio ed intrattenendo rapporti frequenti e qualificati con Salvatore Sciarabba; prendendo parte ad almeno due summit mafiosi tenutisi a Misilmeri il 13 e 27 maggio 2017; risolvendo le "questioni imprenditoriali" sorte con altri mafiosi o persone vicine ai mafiosi locali, anche mediante il ricorso all’intervento di Sciarabba. Avrebbe anche veicolato i messaggi trasmessi, mediante "pizzini", da Sciarabba e ponendo in essere condotte volte ad eludere le investigazioni. Si sarebbe poi prodigato, anche su richiesta di soggetti terzi, per recuperare beni provento di furto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it