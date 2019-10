Le notizie di oggi (ore 11)

OMICIDIO LUCA SACCHI, DUE SOSPETTATI SOTTO INTERROGATORIO

Sviluppi nell'inchiesta sull'assassinio del giovane ucciso con un colpo di pistola alla testa. Dubbi sul movente

VENERDÌ NERO PER I TRASPORTI IN TUTTA ITALIA, LO SCIOPERO GENERALE BLOCCA ROMA

Fermi treni, aerei e mezzi pubblici locali. Alitalia cancella 240 voli. Nella capitale incrociano le braccia i dipendenti delle partecipate: dai bus, ai rifiuti, alle farmacie.

RUSSIAGATE: L'INDAGINE DI BARR DIVENTA INCHIESTA GIUDIZIARIA

Il procedimento affidato al procuratore Durham che ora ha il potere di emettere ordini di comparizione, rinviare a giudizio e convocare un gran giurì.

SI CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE IN UMBRIA, PRIMO PALCO INSIEME PER M5S E PD

A Narni evento della coalizione giallorossa con Conte, Di Maio e Zingaretti. Non ci sarà Italia viva di Renzi. Comizi finali di tutti i leader dei partiti.

IL MALTEMPO SI ABBATTE SULLA SICILIA

Allerta rossa nell'isola per nubifragi e rischio allagamenti. Si cerca un 80enne scomparso da ieri sera nella zona del fiume Salso. Sospese numerose tratte ferroviarie.

TERREMOTO IN CALABRIA, SCOSSA DI MAGNITUDO 4.4 NEL TIRRENO MERIDIONALE

Il sisma a 11 chilometri di profondità, è stato avvertito in buona parte della regione. Molta gente si è precipitata in strada soprattutto a Cosenza e nella vicina Rende. Non sono segnalati danni.

INDAGINE MIGRANTES: SONO 5,3 MILIONI GLI ITALIANI ALL'ESTERO, IL 40% HA MENO DI 34 ANNI

La prima meta risulta il Regno Unito con oltre 20 mila nuove iscrizioni (+11%). Complessivamente il 71,2% resta in Europa, il 21,5% sceglie il Nord America e il 14,2% l'America Latina.

ENI: NEL TERZO TRIMESTRE UTILE NETTO A 776 MLN; DESCALZI "RISULTATI SOLIDI"

L'utile consolidato adjusted a 2,16 miliardi. In forte crescita la produzione a 1,89 mlioni di barili (+6%). L'ad: "Dai nuovi asset una spinta allo sviluppo".

BOLIVIA: IL TRIBUNALE ELETTORALE ATTRIBUISCE LA VITTORIA A MORALES

Gli viene attribuito il 47,06%. Al principale sfidante, l'ex presidente Mesa di Comunidad Ciudadana, il 36,5%. Per andare al ballottaggio sarebbe servito uno scarto inferiore al 10%

