Lirica: è morta a 85 anni la soprano Montserrat Caballé

Afp Monserrat Caballé

La soprano Montserrat Caballé è morta all'età di 85 anni all'ospedale di Sant Pau di Barcellona. La soprano era stata ricoverato a metà settembre per un aggravarsi delle generali condizioni di salute. I funerali dell'artista, figura di spicco dell'Opera internazionale del '900 e considerata una delle cantanti che più hanno segnato la storia della lirica del secolo scorso, si terranno lunedì prossimo a mezzogiorno all'obitorio di Les Corts a Barcellona.

Afp Monserrat Caballé con Sophia Loren

Cabbalé studiò canto al Conservatorio di Barcellona e nel 1956 entrò nella compagnia dell'Opera di Basilea, dove debuttò nel 1957 nella parte di Mimí ne 'La bohème'. È stata protagonista in tutte le principali opere, Tosca, Aida, Arabella, Salomè. ​

La fortuna internazionale - scrive Wikipedia - iniziò nel 1965, quando sostituì l'indisposta Marilyn Horne in Lucrezia Borgia in forma di concerto alla Carnegie Hall di New York. La sua interpretazione destò sensazione. Nello stesso anno debuttò al Festival di Glyndebourne e al Metropolitan Opera, dove fu presente fino all'88. Il debutto italiano da protagonista avvenne nel giugno del 1967 a Firenze ne Il pirata.

Grande interprete di canzoni popolari spagnole, nel 1988 fece un'incursione nella Rock Opera, registrando con l'amico Freddie Mercury l'album intitolato 'Barcelona'. Il singolo omonimo diventò l'inno dei Giochi Olimpici del 1992. Sempre per i giochi cantò nell'album 'Barcelona Games' con Plácido Domingo e José Carreras. Ancora nell'ambito della musica leggera nel 1997 registrò l'album Friends for life, in cui duetta con vari musicisti.

Si è dedicata a varie attività benefiche ed è ambasciatrice dell'UNESCO. Ha creato una fondazione in favore dei bambini bisognosi di Barcellona. Nel 1982 è stata insignita della Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. Nel 2013 si era ritirata definitivamente dalle scene.

