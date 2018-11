Chiara Appendino ha ricevuto una lettera con minacce di morte

Foto: AGF Chiara Appendino (M5s)

Lettera con minacce per la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera anonima - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata". A denunciare la lettera anonima, sui social, è stata la stessa prima cittadina. "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto - ha commentato la sindaca su Facebook annunciando di avere sporto querela - ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta". Nella lettera ci sono anche insulti per la fede calcistica della prima cittadina, che è tifosa della Juventus.

La Digos di Torino ha acquisito la lettera di minacce. Gli investigatori della questura di Torino - spiega il Sole 24 ore - avvieranno tutti gli accertamenti del caso, compreso quelli per stabilire se sul foglio e sulla busta siano state lasciate impronte digitali. Ad un primo esame del timbro postale, la lettera è stata timbrata dalle Poste lo scorso 30 ottobre. La lettera è stata scritta col normografo e sotto le minacce è stata disegnata una croce con un pennarello nero.

Solidarietà da tutto il mondo politico

"Massima solidarietà per la nostra sindaca Chiara Appendino" scrive il leader 5 stelle Luigi Di Maio su Facebook, condividendo il post della prima cittadina torinese. "Sono a fianco di Chiara Appendino, che ha ricevuto questa mattina una vigliacca lettera di minacce" twitta il presidente della Camera Roberto Fico. "Cara Chiara Appendino, Gianroberto Casaleggio diceva 'non riusciranno a liberarsi di noi perché è difficile vincere con chi non si arrende mai'. Non hanno ancora capito che non molleremo. #iostoconchiara. Ti siamo vicini", twitta la collega di Roma Virginia Raggi.

Cara @c_appendino, Gianroberto Casaleggio diceva “non riusciranno a liberarsi di noi perché è difficile vincere con chi non si arrende mai”. Non hanno ancora capito che non molleremo. #iostoconchiara Ti siamo vicini pic.twitter.com/FvTalJaKVi — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 3 novembre 2018

"Vai, Chiara. Ti sono, ti siamo vicini oggi più che mai. E grazie del tuo coraggio, della tua coerenza. Niente e nessuno potrà fermare il cambiamento che stai portando avanti" è il messaggio che si legge dal profilo social del ministro Danilo Toninelli. Ma anche le forze politiche d'opposizione hanno espresso vicinanza.

Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, scrive: "Così come continueremo a vigilare e, se necessario, a criticare il suo operato nelle sedi istituzionali, allo stesso modo siamo pronti a schierarci in sua difesa contro intimidazioni che ricordano tempi bui che Torino non vuole più vedere. Solidarietà alla sindaca Chiara Appendino per le minacce subite da lei e dalla sua famiglia. Avere visioni politiche diverse non autorizza nessuno a intraprendere la strada delle minacce, della prevaricazione e degli attacchi anonimi e vili".

Dal leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Partito Democratico, arriva "piena solidarietà alla sindaca Appendino per le minacce ricevute. Un conto sono le diverse opinioni, il confronto politico tra avversari, ma ogni forma di minaccia va condannata. Mi auguro che presto siano trovati i responsabili". Anche Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia al Comune di Torino, esprime la sua vicinanza: "Condanno senza esitazione e con forza tale atto estraneo al libero confronto democratico e civile che ha sempre caratterizzato, pur nelle differenze, l’agire delle forze politiche e sociali. Mi auguro venga scovato l’autore di questo vile gesto".

