Le notizie del giorno (ore 09,30)

SALVINI E TONINELLI AI FERRI CORTI SU TAV E CAOS TRENI

Il leader della Lega: decine e decine di opere pubbliche, dal Nord al Sud, ferme al ministero delle Infrastrutture. L'esponente M5s replica: il ministro dell'Interno pensi a trovare i responsabili dell'incendio doloso che ha bloccato la circolazione ferroviaria. Avviate intanto le indagini sul rogo. Il reato ipotizzato e' quello di attentato alla sicurezza dei trasporti, nel mirino l'area anarco-insurrezionalista.

AUTONOMIA, CONTE PRESIEDE RIUNIONI TECNICHE A PALAZZO CHIGI PER SCIOGLIERE I NODI

Lo scoglio principale è la distribuzione delle risorse. Tuttavia e' in forse il CdM in calendario per giovedi' previsto per il varo della riforma.

ESPLODE PALAZZINA ALL'ISOLA D'ELBA, UN MORTO E UN DISPERSO

Tre le persone rimaste ferite. La vittima e' un pensionato di 68 anni, si cerca la moglie. Il crollo in un edificio a due piani, bifamiliare, a Portoferraio. Tra le possibili cause una fuga di gas.

VIOLATO SPAZIO AEREO, COLPI D'AVVERTIMENTO DI SEUL CONTRO JET RUSSO

L'aereo militare di Mosca è entrato, per due volte, nello spazio aereo sud coreano ed è stato respinto dai caccia.

PETROLIERA SEQUESTRATA: ROHANI, IRAN GUARDIANO DELLA SICUREZZA DEL GOLFO

"Teheran è e sarà il principale baluardo della liberta' di navigazione nello Stretto di Hormuz".

HUAWEI CHIEDE FIDUCIA A ITALIA E UE, "NON SEGUITE GLI USA"

A lanciare l'appello Ren Zhengfei fondatore e Ceo del gigante delle telecomunicazioni cinese: siamo fiduciosi di poter costruire network eccellenti per l'Europa.

VOLVO RICHIAMA MEZZO MILIONE DI AUTO PER DIFETTO AL MOTORE

Si tratta di modelli diesel costruiti dal 2014 al 2019.

MORTO A 95 ANNI IL LEGGENDARIO DIRETTORE DEI VOLI DELLA NASA

Chris Kraft la scorsa settimana aveva partecipato alle celebrazioni per i 50 anni dall'allunaggio. E' stato il primo responsabile della Mission Control nel 1958.

BABY GANG IN BRIANZA: 4 MINORI ARRESTATI PER 12 RAPINE

La banda prendeva di mira coetanei tra i 13 e i 16 anni.

AMANDA KNOX LANCIA UNA RACCOLTA FONDI PER LE SUE NOZZE

La 31enne americana assolta per l'omicidio di Meredith Kercher chiede contributi perché tutti i suoi risparmi sarebbero stati spesi per partecipare al Festival della giustizia penale di Modena.

