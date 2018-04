Schiaffo dell'ex ministro Landolfi a Danilo Lupo di La7. Ecco cosa è successo

Articolo aggiornato alle ore 16,00 del 20 aprile 2018

Uno schiaffo a freddo, durante un’intervista nel centro di Roma. Protagonisti dell’aggressione, Mario Landolfi, ex ministro e politico di Fratelli d’Italia e il giornalista Danilo Lupo, inviato del programma di Massimo Giletti su La7 ‘Non è l’Arena’. Il fatto è avvenuto ieri, nella strade vicino a Montecitorio, in pieno giorno e davanti ai passanti. Lupo stava realizzando un servizio sui vitalizi ai politici, tema di grande attualità in questi giorni, e aveva fatto una domanda all’ex ministro, che invece di rispondere civilmente ha sferrato uno schiaffo in faccia al giornalista. Le immagini sono state riprese dalla telecamera di La7.





"Sono estremamente rammaricato” , ha commentato il conduttore del programma, Massimo Giletti “che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato. Le immagini riprese non hanno bisogno di nessun commento e ci raccontano di come, purtroppo, il tema dei vitalizi per gli ex parlamentari continui ad essere un nervo scoperto. Posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza".

* Le replica: "Mi scuso, ma sono stato provocato"

Giornalista al Secolo d'Italia, ministro delle Comunicazioni per un anno tra il 2005 e il 2006, Landolfi è stato tra il 2001 e il 2005 portavoce di Alleanza Nazionale. Ha ricoperto anche la carica di presidente della Commissione di vigilanza sulla Rai. E proprio al Secolo d'Italia l'ex ministro ha affidato la sua replica: “Sto scrivendo una lettera di scuse a Massimo Giletti – dice Landolfi – è fuori discussione che ho commesso un’azione sbagliata, ma vorrei che venisse messo in rete il video integrale per far comprendere che sono stato sottoposto a una provocazione”. Ancora: “Il giornalista mi ha rincorso per strada e mi ha fatto domande sul tema dei vitalizi, io per un po’ ho risposto nel merito, poi l’ho invitato a salire in ufficio per poter approfondire meglio con lui la questione e avevamo già fissato anche un orario. Lui ha insistito: ‘Perché non le piace parlare per strada?’. Io ho replicato che no, non mi piace parlare per strada e inoltre avevo da fare. Niente, lui continuava a insistere, anche se io l’ho pregato di lasciarmi passare. Dopo ho perso la pazienza e me ne scuso, ma appunto vorrei che si vedesse l’intera scena, andata avanti per cinque minuti, e non solo il momento dello schiaffo”. Il video completo andrà in onda nella puntata di “Non è l’Arena” di domenica 22 aprile.

