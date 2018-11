Kenya: Procura Roma apre fascicolo per sequestro persona

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di terrorismo in merito al rapimento di Silvia Romano, una volontaria di 23 anni, avvenuto in Kenya. A gestire le indagini è il sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Della vicenda si occupa il Ros dei Carabinieri che, su delega della Procura, in contatto con le autorita' del Kenya per uno scambio di informazioni.

