Cosa sapere per utilizzare ItaliaLeaks ed effettuare il primo accesso

ItaliaLeaks è una piattaforma protetta creata per consentire a chiunque di comunicare anonimamente con la nostra redazione. Attraverso questo strumento l’informatore potrà rivelare informazioni che pensa dovrebbero essere oggetto di attenzione giornalistica, e allegare alla propria segnalazione documenti, video o fotografie.

Prima di procedere è necessario tenere a mente che anche se la tecnologia fornita consente di rendere anonima l’origine della connessione, non è in grado di proteggere l’informatore nel caso in cui il suo dispositivo sia già esposto. Alcune considerazioni possono contribuire ad aumentare sensibilmente l’anonimato di chi utilizza ItaliaLeaks:

Assicurati di non lasciare tracce mentre acquisisci le informazioni che vuoi trasmettere (e se hai utilizzato una Usb drive, distruggila dopo aver inviato i dati);

Tieni a mente che se cancelli dei file da un computer, questi saranno sempre rintracciabili;

Se hai bisogno di utilizzare un sistema operativo che non lasci traccia sul tuo computer, puoi ricorrere a Tails;

Non utilizzare un computer fornito dal tuo datore di lavoro;

Una volta fatta la segnalazione, non utilizzare browser o motori di ricerca per cercare se le informazioni da te fornite sono state pubblicate su Internet.

Istruzioni

Installa il Tor Browser

Per accedere alla piattaforma è necessario scaricare e avviare il Tor Browser, strumento creato per accedere a una rete che garantisce l’anonimato dei suoi utenti.

Puoi scaricare il Tor Browser da questo link

Terminato il download, estrai il contenuto della cartella e fai doppio click sull’icona di Tor. Il browser si avvierà automaticamente senza bisogno di installazione.

Accedi alla piattaforma

Una volta avviato il programma, il computer stabilirà una connessione protetta dentro la quale è possibile raggiungere ItaliaLeaks.

Copia e incolla l’indirizzo “italialeaks.it” sul Tor Browser e premi invio.

Invia una segnalazione

Per condividere le informazioni di cui sei in possesso con la nostra redazione premi il pulsante “Invia una segnalazione”. Segui le istruzioni e rispondi alle poche domande che compariranno: queste serviranno per comprendere il modo migliore di gestire il materiale ricevuto.

Quando ti verrà richiesto allega gli eventuali documenti in tuo possesso. È possibile caricare più di un file tra fotografie, file di testo e video.

Una volta inviata la segnalazione riceverai un codice. Conservalo in un posto sicuro e utilizzalo per tornare a consultare la tua segnalazione e controllare se ti abbiamo risposto.

Torna sulla tua segnalazione

Se hai inviato delle informazioni su ItaliaLeaks, uno dei nostri giornalisti ti risponderà presto. Per controllare se ci sono messaggi, accedi nuovamente alla piattaforma e inserisci il codice della tua segnalazione nel riquadro in basso. Comparirà una schermata riassuntiva e una finestra attraverso la quale potrai comunicare con un giornalista.

Ulteriori informazioni

Il software Tor protegge la tua identità reindirizzando la connessione del tuo dispositivo attraverso una rete di nodi gestiti da volontari in tutto il mondo.

Questo sistema:

impedisce a chi sta controllando la tua connessione di vedere quali siti visiti;

impedisce ai siti che visiti di conoscere la tua posizione fisica;

ti consente di visitare siti bloccati nel tuo paese.

Quando si utilizza un computer è molto facile lasciare dietro di sé una scia di tracce. Per evitarlo si può ricorrere al sistema operativo Tails, free software gratuito che una volta installato su una Usb drive consente di avviare il computer in una modalità particolarmente sicura e che non lascia tracce sull’hard disk del dispositivo.

