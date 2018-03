Girare l'Europa in treno gratis: l'idea dell'Ue per i 18enni

L'obiettivo è consentire a 20-30mila giovani, secondo le stime , di spostarsi gratis in treno su e giù per l'Europa e fare un'esperienza formativa "che aiuterà a promuovere l'identità, rinforzare il credo nei valori comuni e la scoperta dei siti culturali" europei.

Interrail gratuito per tutti i neo maggiorenni. Non è ancora una realtà, ma ci siamo quasi: la Commissione europea ha stanziato 12 milioni di euro per dare corpo alla proposta del Parlamento europeo, riferisce Euronews , per il 2018.

WILLIAM PERUGINI / CULTURA CREATIVE Ragazzi che girano l'Europa con Interrail

Il Commissario per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "È importante offrire a tutti i nostri giovani l'opportunità di allargare i loro orizzonti facendo esperienza degli altri Paesi. L'educazione non riguarda solo ciò che impariamo in classe, ma anche ciò che scopriamo sulle culture e le tradizioni dei nostri concittadini europei".

L'iniziativa vuole offrire ai giovani, anche di ridotta mobilità e indipendentemente dal loro contesto sociale o educativo, la possibilità di viaggiare all'estero. Sarà organizzata una campagna promozionale per informare chi compie 18 anni e potrebbe esserci anche un concorso aperto per selezionare i primi giovani viaggiatori.

I primi dovrebbero salire in carrozza quest'estate. Rigorosamente in treno, ma non sono esclusi mezzi di trasporto alternativi che tengano conto dell'ambiente, del tempo e delle distanze tra le città da raggiungere.

Che cosa è Interrail

Il programma, creato nel 1972 è accessibile con un pass che dura dai 5 giorni a un mese, connette 30 Paesi per un totale di 170 mila km di linee ferroviari Nel 2017 sono stati oltre 5milioni i neo maggiorenni in Europa, mentre si stima che ogni anno circa 300 mila giovani facciano lo zaino e partano per questa avventura, da soli o in compagnia degli amici.