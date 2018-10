Indonesia: disastro aereo, vittima italiana un giovane di Massa Carrara

Sarebbe un ventiseienne di Massa Carrara il cittadino italiano morto nell'incidente aereo avvenuto in Indonesia: Andrea Manfredi, 26 anni, ex ciclista professionista. A rivelarne l'identità è un sito web indonesiano che ha reso nota la lista dei passeggeri che si trovavano a bordo sul Boing 737 della compagnia aerea Lion Air precipitato poco dopo il decollo. Secondo quanto appreso, Manfredi avrebbe gareggiato con alcune squadre ciclistiche fra cui la Ceramica Flaminia e la Bardiani Csf. Il giovane ieri si trovava a Giacarta per un viaggio, come testimonia il suo ultimo post sul profilo Facebook, sotto il quale si leggono decine di commenti e condoglianze dei suoi amici.

