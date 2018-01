Incidente sul lavoro a Milano, morti 2 degli intossicati

Sono morti due degli operai rimasti intossicati oggi pomeriggio, presso l'azienda "Lamina", che lavora l'acciaio a Milano. In tutto sono sei le persone soccorse, 4 in codice giallo e 2 in codice rosso, queste ultime poi sono decedute. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia porta Monforte, gli operai questo pomeriggio hanno respirato gas durante le operazioni di pulizia di un forno interrato di circa due metri di profondità. Due dipendenti trasportati in codice giallo sono stati soccorsi presso l'ospedale Santa Rita, un operaio in codice rosso era stato portato al Sacco, uno al San Raffaele e 2 all'ospedale di Monza: i casi più gravi erano già in una fase di arresto cardiocircolatorio.

