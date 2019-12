Una ragazza di 20 anni è morta e una di 18 è in condizioni disperate dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un albero ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. L'incidente è avvenuto alle 2.30 all'altezza del chilometro 16.300 di via Braccianese Claudia. La giovane rimasta ferita è stata trasportata in elisoccorso in ospedale.

