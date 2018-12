È il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, una delle persone coinvolte nell'operazione della Guardia di Finanza di Cosenza su presunte irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici. Per Oliverio, secondo quanto si apprende, è stato disposto l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, il centro del Cosentino in cui vive.

