Un incendio è divampato in serata nella ex palazzina Alitalia alla Magliana

Un grosso incendio è divampato in serata nella vecchia sede del centro direzionale Alitalia di via Alessandro Marchetti alla Magliana. Le fiamme sono visibili sul tetto a molte centinaia di metri di distanza e si sente l'odore acre di bruciato in tutta la zona. Lo stabilimento è disabitato e ha ospitato fino a pochi anni fa anche il Centro elaborazione dati della compagnia aerea. La palazzina è adiacente a una grande concessionaria Toyota. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani.

"Dalle ore 18.40 circa di questa sera in viale Alessandro Marchetti 115, all interno di un fabbricato adibito nel passato a uffici Alitalia ma ora in disuso e probabilmente frequentato da senza fissa dimora, e scoppiato un incendio", comunicano i Vigili del fuoco. "Sul posto quattro squadre, tre autobotti e tre Chilometriche, grosse autobotti per incendi importanti, più due autoscale, del comando dei vigili del fuoco di Roma. Al momento non si segnalano feriti o intossicati, ma l intervento è ancora in corso con possibilità di prossimi aggiornamenti".

