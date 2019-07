Incendio in un appartamento al Collatino a Roma

Per un incendio in un palazzo di via Crocco 12, nel quartiere romano di Collatino, i condomini, tra cui alcuni minori, hanno dovuto lasciare lo stabile. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia locale di Roma Capitale. L'appartamento divorato dalle fiamme si trova al terzo piano ed è andato completamente distrutto.

