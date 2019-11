Titoli e aperture: i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola

Francesco Fotia / AGF

L'edicola di via del Corso, a Roma

Il governo è disponibile a concedere l’immunità penale ai manager, ma ArcelorMittal chiede comunque 5 mila esuberi, «e questo è inaccettabile» replica l’esecutivo. Un Consiglio dei ministri straordinario sul caso Ilva. Il premier Conte: «È scattato l’allarme rosso, il problema non è lo scudo ma il piano industriale».

Il presidente del Consiglio aspetta una risposta dell’azienda entro due giorni. Il vertice tra governo italiano e l’azienda indiana per decidere il destino dell’ex Ilva non è andato bene per nessuno. Ma proprio sul salvacondotto la maggioranza è divisa e il governo traballa. Allo studio c’è anche l’ipotesi di un ritorno alla stagione dei Commissari.

CORRIERE DELLA SERA

Ilva, lo stop di Conte a Mittal

Il premier: richiesta di 5mila esuberi inaccettabile, due giorni per ripensarci

LA REPUBBLICA

Fumata nera per l’Ilva e anche per il governo

Maggioranza divisa a Palazzo Chigi, Mittal chiede lo scudo penale e cinquemila esuberi: “Non ci fidiamo più”

Conte: “Disponibili all’immunità, la loro è una pretesa inaccettabile, dobbiamo tutelare operai e famiglie”

Ma spunta l’ipotesi che l’azienda torni allo Stato

LA STAMPA

Mittal pretende 5 mila esuberi

Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi. Conte: lo scudo un falso problema, poi ci hanno detto cosa volevano

IL SOLE 24 ORE

UniCredit vende tutta la quota (8,4%) in Mediobanca

L’istituto: decisione in linea con la strategia di cessione di asset non strategici

Collocamento accelerato a un prezzo scontato del 2% (10,53 euro per azione)

Operazione chiusa in poco più di un’ora grazie al grosso ordine di un investitore

IL MESSAGGERO

Ilva, il governo si spacca

Fumata nera al vertice con ArcelorMittal, scontro su scudo penale e cinquemila esuberi

Pd e renziani per l’immunità, Conte e M5S contrari. I dem: rischio crisi. Scioperi a Taranto.

IL GIORNALE

Una commessa e un fallito affondano l’Ilva e l’Italia

Esecutivo nel pallone, incontri a vuoto. E gli indiani se ne vanno Ira del settore auto: no a una manovra solo tasse

LIBERO QUOTIDIANO

DI MAIO STERMINA I LAVORATORI

Pure Zingaretti non lo tollera più Gigino annunciò: «Ho risolto la crisi Ilva in 3 mesi, quelli di prima in 6 anni non ne erano stati capaci». - Balle. Siamo al disastro. «Col reddito di cittadinanza aboliamo la povertà». Altre balle. - «La sede Whirlpool di Napoli non chiuderà». Invece chiude. Gente del genere ci manda in rovina

IL FATTO QUOTIDIANO

MITTAL PROVOCA: SI SAPEVA DAL 2017 CHE ERA UN BLUFF

ESCLUSIVO. IL RAPPORTO DEI COMMISSARI ILVA CHE BOCCIÒ IL PIANO DEGLI INDIANI AVALLATO DA CALENDA​

IL FOGLIO

Ecco come Pd e M5s hanno trasformato il futuro di Ilva in un referendum su Conte

Il Pd deluso dalla non capacità del premier di ammorbidire il M5s, il M5s preoccupato da un passo indietro sullo scudo. Scenari

La tentazione di nazionalizzare

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Ilva, la carica degli indiani

ArcelorMittal «saluta» 10.777 dipendenti e avverte: «Restiamo solo se cinquemila se ne vanno via»

Conte: posizione inaccettabile, disponibili su scudo penale. Da oggi tavolo con Emiliano e Melucci​

LA NAZIONE

Caos Ilva, ci sono 5.000 esuberi

Gli indiani dettano condizioni. Conte: «Giocano sporco. Sì allo scudo, ma i posti di lavoro non si toccano»

IL SECOLO XIX

Fumata nera sull’ex Ilva Lo scontro si allarga ai cinquemila esuberi

Oltre allo scudo legale, Mittal chiede misure sull’occupazione. No del governo

IL TEMPO

L’Ilva è il Titanic di Conte & c

Il premier torna avvocato e prova a fare l’azzeccagarbugli contro Arcelor-Mittal, che se ne frega

Su Taranto ha giocato con leggerezza la maggioranza, e ora il gruppo se ne va per la sua strada

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it