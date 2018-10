Ikea aprirà uno nuovo store all'interno di Eataly a Roma Ostiense

Ikea annuncia l'apertura di un Pop-Up Store all’interno del nuovo Eataly Roma al quartiere Ostiense: oltre 700 mq dedicati all’esposizione di zone living, cucine e complementi d’arredo. "Dentro l’Eataly più grande del mondo - si legge in una nota - sarà possibile incontrare l’eccellenza enogastronomica italiana e il design democratico svedese in uno spazio innovativo in cui muoversi liberamente senza muri".

E Eataly lancia al contempo “Tutto Nuovo”: nuovi ristoranti, offerta accessibile, laboratori di produzione a vista più coinvolgenti e più di 100 produttori del territorio laziale. A sei anni e mezzo dall’apertura, 18 milioni di visitatori, Eataly Roma si rinnova e investe 2 milioni di Euro nel nuovo progetto.

Il Pop-Up Store IKEA prevede un piano terra, caratterizzato dall’esposizione di zone living, cucine e complementi d’arredo divise in sei isole d’ispirazione, con un entrance podium dove sono esposte le principali novità e dove l’allestimento cambia al cambiare della stagionalità. "Al primo piano, invece, i clienti troveranno una co-creation area, unica in Italia, che li guiderà nella progettazione d’arredo più adatta alla propria casa attraverso un moodboard wall, e il “Salotto Romano”, un’area d’ispirazione in cui lo stile pratico scandinavo incontra la convivialità italiana".

“Il mondo del retail è in trasformazione, così come i bisogni dei consumatori. Per questo stiamo investendo in nuovi formati che possano soddisfare e, dove possibile, anticipare le esigenze future” – dichiara Sara Del Fabbro, Deputy Country Manager IKEA Italia Retail – “Il nostro obiettivo è partire dalle grandi città per migliorare i servizi, cambiare l’approccio verso i nostri clienti dando loro la possibilità di acquistare dove, come e quando desiderano”.

"In questo nuovo mondo senza muri e con un consumatore alla ricerca di esperienze sempre più immersive, Eataly e IKEA hanno creato una nuova idea e un nuovo formato pieno di sorprese. Un grande investimento con il quale vogliamo ringraziare Roma e i romani e costruire un inedito percorso di lungo periodo." – dichiara Andrea Guerra, Presidente Esecutivo di Eataly.

Situato al sud di Roma, tra le Mura Aureliane e il Tevere, e confinante con i quartieri Testaccio e San Saba, Ardeatino, Eur e Portuense, il quartiere Ostiense ospita opere di interesse storico e artistico, quali la piramide Cestia e la Basilica di San Paolo fuori le mura, ed esempi di architettura industriale come il Gazometro e i Mercati Generali.

