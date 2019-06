Grandi navi in laguna: Toninelli ipotizza un referendum tra i veneziani

Pierpaolo Scavuzzo / AGF Danilo Toninelli

"Siccome siamo il Movimento Cinque stelle e non vogliamo far calare dall'altro una decisione porteremo ai cittadini tutte le informazioni che non avevano e magari poi faremo anche un referendum, perché no". L'ha detto il ministro Danilo Toninelli parlando di grandi navi al termine di un sopralluogo effettuato oggi a Venezia.

