I carabinieri di Milano hanno sequestrato 2 quintali di granchi cinesi vivi

I carabinieri del Nucleo Cites di Milano hanno sequestrato oltre due quintali di granchi cinesi vivi, dopo un controllo presso sei esercizi commerciali cinesi che detenevano in vendita diverse tipologie di pescato, tra cui i granchi cui è vietata la commercializzazione. I controlli, effettuati anche con medici veterinari di Ats Milano, hanno evidenziato la messa in vendita, in quattro negozi, di oltre 230 kg di esemplari vivi di granchio cinese (Eriocher Sinensis ) di cui sono vietate la detenzione e la commercializzazione, poiché da considerarsi specie invasiva secondo il disposto del Ministero dell'Ambiente.

In virtù dei potenziali pericoli per l'ambiente e l'ecosistema oltre che della salute, informa una nota, i granchi sono stati posti sotto sequestro ed i titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati alla Procura di Milano. Sono state riscontrate altresì violazioni delle normative di igiene e sicurezza alimentare con sequestro di pescato surgelato in cattivo stato di conservazione. Una pescheria è stata chiusa per le gravi violazioni riscontrate dai veterinari.

