"Il direttore della Verità non dice la verità". I giornalisti dell'Unità contro Belpietro

Un movente politico e pubblicitario avrebbe spinto l'editore dell''Unità a scegliere Maurizio Belpietro come direttore per un giorno del giornale fondato da Antonio Gramsci per non farne decadere la testata. A pensarla così è lo stesso corpo giornalistico del giornale che all'attuale direttore della Verità e di 'Panorama (testate orientate su posizioni di centrodestra) ha rivolto una lunghissima lettera, accusandolo di aver detto il falso in questa vicenda e minacciando iniziative legali.

"Egregio direttore - scrivono i redattori e le redattrici dell'Unità - avremmo di gran lunga preferito restare nel silenzio che ci accompagna da ormai due anni, ma nostro malgrado ci vediamo obbligati a replicare alle affermazioni con le quali da due giorni si erge a paladino della libertà di stampa trattando noi come irriconoscenti e snob. Il problema, che ci pare doppiamente grave per chi dirige un quotidiano che si chiama La Verità, è che lei dice falsità. L'Unità, infatti, è andata in edicola anche nel maggio 2018 per salvare la testata dall'estinzione e ci è andata senza il bisogno del suo caritatevole e illuminato soccorso. Ci è andata perché allora come adesso ha un "regolare" direttore, che di norma cura l'ufficio stampa dell'editore. Lo stesso direttore che per un anno si è presentato ai tavoli di trattativa finalizzati alla riapertura e che ha lavorato in redazione con i colleghi richiamati dalla Cig fino a due minuti prima che il suo nome sparisse dalla gerenza".

La lettera dei giornalisti dell'Unità

"La verità, con la lettera minuscola, è che inserire surrettiziamente il suo nome in gerenza quando il giornale era praticamente chiuso e stava andando in stampa è servito evidentemente a scopi che in buona parte ci sfuggono ma di cui però comprendiamo benissimo il senso politico. E pubblicitario, visto che per due giorni di questa vicenda si è parlato ovunque".

"Solo che al contrario degli editori dell'Unità e suo - scrivono ancora i redattori - di questa pubblicità noi avremmo fatto volentieri a meno. Perché per quanto ci riguarda non c'è operazione, di sciacallaggio politico o di volgare promozione, che legittimi quello che continuiamo a ritenere un affronto alla storia dell'Unità e al suo passato culturale e politico. E alla nostra, di storia. Tornando alla verità, sempre con la lettera minuscola, è falso anche quello che afferma spiegando che "gli articoli dell'Unità sono scritti da giornalisti dell'Unita'". "Piuttosto curioso, infatti, che all'ultimo secondo disponibile e senza che nessuno dei colleghi chiamati a lavorare ne sapesse niente nella prima pagina del giornale sia apparso un articolo vagamente incensatorio nei confronti di Matteo Salvini che faceva esplicito riferimento ad un pezzo contenuto su La Verità. Una operazione promozionale della quale, francamente, dubitiamo lei non fosse a conoscenza. E qui torniamo al principio, che vorremmo fosse anche la fine. Ha avuto la sua pubblicità gratuita gentilmente concessa dall'editore dell'Unità ai danni della storia dell'Unità, non pensi di farsene altra a danno nostro". "Siamo pronti a rispondere a ulteriori atti denigratori, anche per le vie legali, potendo dimostrare con documenti incontrovertibili la verità dei fatti. Con l'editore ci vedremo nelle sedi opportune per fare chiarezza delle sue azioni, non vorremo dover incontrare anche lei in tribunale. A proposito, posto che nella lettera di nomina inviata dall'azienda non risulta che il mandato da direttore dell'Unita' abbia un termine, lei e' ancora in carica o si e' dimesso? E riveste il ruolo di direttore responsabile come scritto in gerenza o quello di direttore editoriale (figura non essenziale ai fini della pubblicazione, a ulteriore dimostrazione del bluff) come ha comunicato l'azienda al comitato di redazione?".

