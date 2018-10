Il governo dice che non c'è alcun codicillo occulto sui fanghi di depurazione nel decreto Genova

Foto: Armando Dadi / AGF Sergio Costa

"Nessun codicillo nascosto o occultato. Mai ce ne saranno finché sarò Ministro dell'Ambiente. Abbiamo inserito l'articolo sui fanghi di depurazione nel decreto Genova perché c'erano le condizioni della decretazione di urgenza".

È quanto chiarisce, con un post su Fb il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Sì - spiega - quest'estate siamo stati in emergenza, con tonnellate di fanghi accumulate soprattutto nelle regioni del Nord, e abbiamo sfiorato un disastro ambientale per l'accumulo nei depositi di stoccaggio dei fanghi industriali. È vero quanto ha scritto il collega Danilo Toninelli: siamo arrivati al Governo in un momento di grande confusione sotto il profilo giuridico e amministrativo, con una sovrapposizione di sentenze della magistratura e interventi normativi d'urgenza - come la delibera della regione Lombardia, poi annullata dal TAR, che riprendeva proprio il testo Galletti e consentiva un livello di idrocarburi nei fanghi 10 volte superiore a quello contenuto nel decreto. Erano 10.000 mg/kg contro 1000. Con onestà intellettuale, chi ricostruisce la vicenda dovrebbe farlo fino in fondo, con completezza".

"Ci penso io - prosegue il ministro dell'Ambiente - ma devo necessariamente fare un passo indietro. La gestione dei fanghi è stata regolata per 25 anni da un decreto che non conteneva limiti per gli idrocarburi. Nessun limite per 25 anni! Nessuna rivolta, nessuna protesta. Poi la Cassazione, in assenza di una norma specifica, ha indicato espressamente la necessità che si intervenisse con una nuova norma. Arriva lo schema di decreto predisposto da Galletti che aveva esattamente il limite di 1000 mg e anche qui, nessuno ha gridato al disastro ambientale. Questa la situazione che abbiamo trovato a luglio".

Aggiunge il ministro dell'Ambiente: "La mia intenzione era modificare il testo per renderlo più coerente con le esigenze di tutela della salute, ma i tempi erano stretti ed è stato necessario trovare un accordo all'interno della maggioranza per potere superare l'emergenza. L'alternativa sarebbe stata quella di lasciare un limite imposto dalle sentenze che - allo stato attuale - nessun gestore sarebbe stato in grado di rispettare con il risultato di accumulare pericolosamente i fanghi con la speranza di individuare soluzioni alternative come la discarica o gli inceneritori. Per non parlare del rischio del blocco dei depuratori".

"Sono consapevole - è la conclusione di Costa - che non sia stata la mediazione migliore, ma quel testo inserito in quel decreto adesso arriva in Parlamento e può essere migliorato, e io ne sarei ben lieto. Nel frattempo non stiamo assolutamente a guardare. Il ministero sta già lavorando al nuovo decreto, che avrà senz'altro valori più rigorosi. Ma dobbiamo dire con chiarezza che ci sono tempi tecnici da rispettare e, con il passaggio all'Ispra e quello in Conferenza Stato Regioni, prima di qualche mese non potrà essere emanato. Nel frattempo, ribadisco, se non avessimo trovato quella mediazione sarebbe stato molto peggio: avremmo dovuto mantenere la versione "Galletti" del decreto senza alcuna possibilità di modifica. Stiamo lavorando tutti per dare il massimo e io continuo ad impegnarmi in questa direzione. Sono dell'idea che questa norma possa essere migliorata già durante l'esame del Parlamento, che è sovrano e il mio auspicio è che faccia la scelta giusta nell'interesse dell'ambiente e dei cittadini".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it