Un ragazzino di 13 anni è stato colpito da un fulmine su una spiaggia in Salento

Un ragazzino senegalese di 13 anni è stato colpito da un fulmine mentre con due amici aveva cercato riparo sotto un ombrellone a Porto Cesareo, nel Salento. Nel primo pomeriggio un temporale si è abbattuto su un tratto di spiaggia libera tra i lidi "Tabu'" e le "Dune". Il giovane è un ambulante che con un 18enne anche lui senegalese vendeva monili sulla spiaggia. Il terzo ferito è un italiano di 29 anni. Tutti sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, il più giovane in codice rosso. E' stato intubato e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Gli altri due sono in codice giallo.

