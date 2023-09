I cambiamenti climatici colpiscono gli sport invernali

L'industria degli sport invernali è vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico e l'Europa sta iniziando a sentirne i primi effetti.

Questa immagine, acquisita da uno dei satelliti Copernicus Sentinel-2 il 1° settembre, mostra La Sambuy, una stazione sciistica nelle Alpi francesi. Per la prima volta in settant'anni, la stazione sciistica non riaprirà per la stagione invernale 2023/2024 a causa dell'impatto del riscaldamento globale, che ha ridotto le precipitazioni nevose e, di conseguenza, ha reso non redditizia la manutenzione degli impianti di risalita e le attività della stazione.