Un'opera di Giovanni Iudice all'asta per l'Airc

AGI - Giovanni Iudice, artista siciliano protagonista della pittura figurativa contemporanea, mette all'asta una sua opera per l'Airc. Si tratta di un pastello su stampa base fine Art (metodo Gilcèe) cm 80x110 di recente produzione che raffigura una spiaggia affollata di bagnanti.

I biglietti sono già in vendita e domenica alle 20 ci sarà l'estrazione al Club Nautico di Gela in una serata per la ricerca per il cancro in cui si esibirà il pianista Alberto Ferro.