Mediterraneo e Atlantico bollenti, registrate temperature record

AGI - Secondo Mercator Ocean, il Mediterraneo occidentale sta attualmente vivendo un'ondata di calore marino "moderata". Tuttavia, l'ondata di calore sembra intensificarsi, passando dalla categoria moderata a quella forte, in particolare intorno allo Stretto di Gibilterra.

I dati del Copernicus Marine Service (CMEMS) confermano questa osservazione. Come mostrato in questa visualizzazione basata sui dati CMEMS del 13 luglio, l'anomalia della temperatura superficiale del mare lungo le coste della Spagna meridionale e del Nord Africa era di circa +5°C al di sopra del valore di riferimento per il periodo, indicando l'intensificarsi dell'ondata di calore.