Ondata di caldo record colpisce la Spagna 

AGI - Negli ultimi giorni di aprile, un'ondata di caldo record ha colpito la Spagna, con temperature che hanno raggiunto la temperatura record di 38,8°C all'aeroporto di Córdoba.

Il caldo intenso ha esacerbato la siccità in corso, portando al prosciugamento di diversi laghi salati nel sud della Spagna che fungono da habitat per uccelli migratori, come i fenicotteri. Il 26 aprile, le immagini del satellite Copernicus Sentinel-2 hanno rivelato che Fuente de Piedra, un famoso lago dell'Andalusia noto per essere uno scalo preferito dai fenicotteri, è completamente asciutto.