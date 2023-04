Il Lago di Garda al suo minimo storico dal 1953

Il Po, il fiume più lungo d'Italia, ha raggiunto il livello più basso mai registrato in aprile, mentre il livello dell'acqua del Lago di Garda, il più grande lago italiano, mostrato in questa immagine di Copernicus Sentinel-2 del 16 aprile, è crollato al punto più basso dal 1953. Questo calo pone l'acqua del lago di Garda a soli 45,8 cm sopra lo zero idrometrico, rispetto alla media di 70 anni di 109 cm.

In quanto serbatoio d'acqua dolce fondamentale, l'attuale capacità del lago di Garda mette a rischio la sua capacità di sostenere l'agricoltura, le comunità locali, il turismo e la navigazione.