Salvini contro il Fondo monetario: "Sono loro la minaccia, non l'Italia"

Francesco Fotia / AGF Matteo Salvini

"Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il FMI che è una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Nel suo ultimo aggiornamento dell'Outlook il Fondo taglia le stime di crescita e cita l'italia come uno dei fattori di rischio dell'economia globale. La nuova sforbiciata, spiega il Fondo, "riflette in parte l'indebolimento del ritmo di crescita registrato nella seconda metà del 2018 - come in Germania dopo l'introduzione dei nuovi standard di emissione per le automobili e in Italia dove le preoccupazioni per l'andamento dei titoli di Stato e i rischi finanziari hanno pesato sulla domanda domestica - ma anche l'indebolimento della fiducia sul mercato finanziario e la contrazione in Turchia ora più ampia di quanto previsto".

