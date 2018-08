5 morti sul Pollino travolti da un'ondata del fiume Raganello: cosa sappiamo finora

Sono cinque i morti accertati nella tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi tra le Gole del Raganello, nel territorio del comune di Civita, in provincia di Cosenza, dove un gruppo di escursionisti è stato travolto da un'ondata del fiume causata dal maltempo. Secondo la Protezione civile nazionale, le persone decedute facevano parte di un gruppo di circa venti persone.

Undici di esse sono state recuperate e messe in salvo, mentre sono in corso ulteriori ricerche rispetto all'ipotesi che possano esserci ancora dei dispersi. In mattinata si è scoperto che un gruppo di escursionisti era rimasto bloccato, a causa delle avverse condizioni meteo, nella gola del torrente Raganello, nei pressi di Civita (Cosenza), nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. Alcuni sono riusciti a chiedere soccorso immediatamente. Ma le onde d'acqua del torrente ingrossato hanno però travolto alcuni di loro.

UPDATE [20.08-18:30] Parco Nazionale del Pollino #Civita #Cosenza ondata di piena nelle gole del torrente #Raganello investe 12 escursionisti +4 morti pic.twitter.com/WiSoYgw9or — Emergenza24 (@Emergenza24) 20 agosto 2018

Si sono registrati da subito feriti e dispersi da quanto si è appreso nelle ore successive dai sanitari del 118, che si sono recati sul posto, molto impervio. Sul posto presenti anche gli operatori del soccorso speleo fluviale dei Vigili del fuoco di Cosenza e i carabinieri.

Gole del Raganello

Nel pomeriggio si è appreso invece che sarebbe una giovane donna la vittima accertata tra gli escursionisti che si erano avventurati lungo il corso del torrente Raganello, nel Pollino, nei pressi di Civita (Cosenza), a monte del cosiddetto "Ponte del Diavolo". I soccorritori parlano di un gruppo di 11 persone messe in salvo, tra cui anche dei minori. Ma altre persone, in numero al momento non precisato, sarebbero disperse, travolte da un'onda di piena.

